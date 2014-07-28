芝加哥期市：CBOT大豆期货急升2%至两周高位，因担心天气

路透芝加哥7月28日 - 美国大豆期货周一急升2%，至两周高位，因大豆接近决定收成的关键阶段，美国主要大豆种植地区的天气令人有些担心。

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约连升五天，累计攀升5.1%.

CBOT-8月大豆周一升穿20日移动均线，为6月27日来首次。

美国最大的大豆种植州爱荷华州周末降雨令人失望，令人担心大豆收成将小于市场在过去两个月已消化丰收的预期。

美国农业部周一表示，出口检验美国大豆112,345吨，高于分析师预期的50,000-100,000吨。

美国农业部也表示，出口商出售486,000吨2014/15销售年度大豆到中国。

8月大豆期货 升24-1/4美分，报12.36-1/2美元。

8月豆粕合约 收高4.8美元，报每短吨402.8美元。8月豆油合约 收涨0.43美分，报36.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为161,683口，豆粕为75,169口，豆油为97,130口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)