芝加哥期市：CBOT大豆期货急升2%至两周高位，因担心天气

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥7月28日 - 美国大豆期货周一急升2%，至两周高位，因大豆接近决定收成的关键阶段，美国主要大豆种植地区的天气令人有些担心。
近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约连升五天，累计攀升5.1%.
CBOT-8月大豆周一升穿20日移动均线，为6月27日来首次。
美国最大的大豆种植州爱荷华州周末降雨令人失望，令人担心大豆收成将小于市场在过去两个月已消化丰收的预期。
美国农业部周一表示，出口检验美国大豆112,345吨，高于分析师预期的50,000-100,000吨。
美国农业部也表示，出口商出售486,000吨2014/15销售年度大豆到中国。
8月大豆期货 升24-1/4美分，报12.36-1/2美元。
8月豆粕合约 收高4.8美元，报每短吨402.8美元。8月豆油合约 收涨0.43美分，报36.52美分。
今日CBOT大豆预估成交量为161,683口，豆粕为75,169口，豆油为97,130口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。