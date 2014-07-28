芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术因素和出口竞争

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，在上周五大涨1.7%后回落，受累于全球小麦库存不断上升，以及黑海地区小麦出口带来激烈的竞争。
美国农业部证实销售101,000吨2014/15年美国小麦到尼日利亚，包括61,000吨硬红冬麦和40,000吨软红冬麦。消息对CBOT小麦市场带来一些支撑。
一农业顾问公司IKAR称，俄罗斯小麦出口价格连续第三周下跌，在上周末，含12.5%蛋白质的新小麦每吨离岸价格(FOB)降2美元，至242美元。
美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦395,963吨，略低于市场预期的400,000-550,000吨。
美国春麦前景亮丽，年度田间巡查团在上周预期，小麦产量将为至少22年来最高。
9月小麦期货 跌3-1/4美分，收报5.34-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为59,118口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。