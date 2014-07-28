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市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术因素和出口竞争

路透7月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，在上周五大涨1.7%后回落，受累于全球小麦库存不断上升，以及黑海地区小麦出口带来激烈的竞争。

美国农业部证实销售101,000吨2014/15年美国小麦到尼日利亚，包括61,000吨硬红冬麦和40,000吨软红冬麦。消息对CBOT小麦市场带来一些支撑。

一农业顾问公司IKAR称，俄罗斯小麦出口价格连续第三周下跌，在上周末，含12.5%蛋白质的新小麦每吨离岸价格(FOB)降2美元，至242美元。

美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦395,963吨，略低于市场预期的400,000-550,000吨。

美国春麦前景亮丽，年度田间巡查团在上周预期，小麦产量将为至少22年来最高。

9月小麦期货 跌3-1/4美分，收报5.34-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为59,118口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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