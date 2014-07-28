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市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.13%，Nasdaq指数下跌0.10%

路透纽约7月28日 - 美国股市周一基本收平，因最新的企业购并交易消息抵销疲弱的美国楼市和服务业数据。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高22.02点，或0.13%，至16,982.59点。标准普尔500指数 上升0.57点，或0.03%，至 1,978.91点；Nasdaq指数 收低4.66点，或0.10%，至4,444.91点。(完)
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