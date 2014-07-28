纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及两个月高位，期糖和可可下跌

路透纽约/伦敦7月28日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一升至逾两个月高位，，因预期近期降雨将令巴西产量较小，为市场提供支撑。可可和期糖下跌。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升高1.95美分，或1.1%，收报每磅1.811美元，盘中触及1.834美元，为5月23日来最高。

巴西周末降雨，令收割受扰和担心作物情况，这支持价格。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收高12美元或0.6%，收报每吨2,028美元。

ICE-10月原糖期货 下跌0.2美分，或1.2%，报每磅16.94美分。因不担忧短期供应，令买家观望。

LIFFE-10月白糖合约 下滑3.00美元，或0.7%，收报每吨444.80美元。

ICE次月可可期货 收低29美元，或0.9%，报每吨3,165美元，因交易商对周四价格涨至三年高位获利了结。

LIFFE-9月可可期货 收低12英镑，或0.6%，报每吨1,938英镑。(完)

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