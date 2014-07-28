纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及两个月高位，期糖和可可下跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦7月28日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一升至逾两个月高位，，因预期近期降雨将令巴西产量较小，为市场提供支撑。可可和期糖下跌。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升高1.95美分，或1.1%，收报每磅1.811美元，盘中触及1.834美元，为5月23日来最高。
巴西周末降雨，令收割受扰和担心作物情况，这支持价格。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收高12美元或0.6%，收报每吨2,028美元。
ICE-10月原糖期货 下跌0.2美分，或1.2%，报每磅16.94美分。因不担忧短期供应，令买家观望。
LIFFE-10月白糖合约 下滑3.00美元，或0.7%，收报每吨444.80美元。
ICE次月可可期货 收低29美元，或0.9%，报每吨3,165美元，因交易商对周四价格涨至三年高位获利了结。
LIFFE-9月可可期货 收低12英镑，或0.6%，报每吨1,938英镑。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。