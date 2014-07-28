全球金市：金价几无变动，等待美联储会议和美国就业数据

* 关注周三美联储会议结果和周五公布的美国就业数据

* 美元接近六个月高位，抑压黄金任何反弹

* 乌俄局势紧张和以巴冲突，令金价缩减跌幅

路透纽约/伦敦7月28日 - 金价周一几无变动，因投资者和交易商等待美联储会议决定和7月美国就业数据。

美元接近数个月高位，限制黄金任何涨势，尽管西方和俄罗斯的紧张关系升级和中东暴力冲突持续，令避险资产受到关注。

“早盘有一些技术性卖出，除此之外，今日交投震荡且清淡，”汇丰金属分析师和高级副总裁James Steel说，“我认为人们在等待美联储会议和失业率数据公布。”

美联储将在周三结束为期两日会议后发表声明，可能将不会透露美国升息时机的明确线索。

升息将不利黄金，因升息将鼓励投资者转向收息的资产。

美国周三将公布第二季GDP数据，周五公布7月非农就业报告，是影响美国何时升息的数据。

周一2005 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,304.96美元。

美国8月期金 收平在每盎司1,303.30美元。

市场早盘缩减部份跌幅，之前欧洲加强对俄罗斯的制裁，提振黄金的避险地位。乌克兰军队和亲俄叛军的冲突，以及哈马斯和以色列的战情，也鼓励一些投资者继续持有黄金。

“在周五前，金价应该在1,285-1,300美元得到支撑，且将取决于(就业数据)的内容，该数据可能真的压低金价，”渣打银行分析师Walter de Wet说。

其他贵金属方面，现货银 跌0.5%，报每盎司20.57美元。

现货铂金 涨约1%，报每盎司1,483.75美元。现货钯金 升0.2%，报877.50美元。

贵金属报导 基本金属报导

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