全球金市：金价几无变动，等待美联储会议和美国就业数据

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 关注周三美联储会议结果和周五公布的美国就业数据
* 美元接近六个月高位，抑压黄金任何反弹
* 乌俄局势紧张和以巴冲突，令金价缩减跌幅
路透纽约/伦敦7月28日 - 金价周一几无变动，因投资者和交易商等待美联储会议决定和7月美国就业数据。
美元接近数个月高位，限制黄金任何涨势，尽管西方和俄罗斯的紧张关系升级和中东暴力冲突持续，令避险资产受到关注。
“早盘有一些技术性卖出，除此之外，今日交投震荡且清淡，”汇丰金属分析师和高级副总裁James Steel说，“我认为人们在等待美联储会议和失业率数据公布。”
美联储将在周三结束为期两日会议后发表声明，可能将不会透露美国升息时机的明确线索。
升息将不利黄金，因升息将鼓励投资者转向收息的资产。
美国周三将公布第二季GDP数据，周五公布7月非农就业报告，是影响美国何时升息的数据。
周一2005 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,304.96美元。
美国8月期金 收平在每盎司1,303.30美元。
市场早盘缩减部份跌幅，之前欧洲加强对俄罗斯的制裁，提振黄金的避险地位。乌克兰军队和亲俄叛军的冲突，以及哈马斯和以色列的战情，也鼓励一些投资者继续持有黄金。
“在周五前，金价应该在1,285-1,300美元得到支撑，且将取决于(就业数据)的内容，该数据可能真的压低金价，”渣打银行分析师Walter de Wet说。
其他贵金属方面，现货银 跌0.5%，报每盎司20.57美元。
现货铂金 涨约1%，报每盎司1,483.75美元。现货钯金 升0.2%，报877.50美元。
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
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