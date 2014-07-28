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市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 05:37 BJT

加拿大股市：持平，矿业股上涨抵销油股下跌

路透多伦多7月28日 - 加拿大主要股指周一几无变动，能源股跟随油价一起下跌，被矿业股上涨中和。

加拿大主要股指从上日创下的纪录高位回落，因投资者为本周将公布的数据作准备。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低9.82点，或0.06%，报15,445.22点，10大类股中有五种收低。

能源股跌0.8%，包括矿业股在内的材料股升0.6%.(完)
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