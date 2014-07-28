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市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 05:53 BJT

拉美汇市：阿根廷披索下跌，因担心该国违约

路透里约热内卢7月28日 - 阿根廷金融市场周一大跌，因避免该国主权债在月底违约的协商未取得可见的进展。

其他拉美市场几无变动，因分析师预计，阿根廷的潜在违约对拉美金融市场的影响有限。

阿根廷披索周一大跌约2%。

拉美其他市场的投资人在等待周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策声明。(完)
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