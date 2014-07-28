日韩经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日当周 7月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余76.9 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 +2.2% -3.1% (较上年同期) -3.8% -8.0% 2330 日本求才/求职比 6月 1.09 1.09 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -0.5% -0.4% 7月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 78 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -2.7% (较上年同期) +0.8% -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 6月初值 -1.2% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -0.7% 工业生产两个月预估 -- +1.5% 7月30日(三) 暂无重要经济数据公布 7月31日(四) 0130 日本加班工资 6月 -- +4.0% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +13.7% 房屋开工(较上年同期) -11.5% -15.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.7% 8月1日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 48.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 +4.7% +2.5% 进口(较上年同期) +3.1% +4.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差55.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.5 8月3日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,665.5 8月4日当周 8月4日(一) 暂无重要经济数据公布 8月5日(二) 暂无重要经济数据公布 (完)