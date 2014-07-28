《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 49.13 -0.47 -0.95 1374766
搜狐 57.81 +0.41 +0.71 1025789
网易 85.89 +2.26 +2.70 724258
百度 225.80 -0.70 -0.31 5187652
台湾
台湾积体电路 20.37 +0.02 +0.10 2992844
联电 2.39 -0.04 -1.65 189751
日月光 6.19 +0.18 +3.00 381763
硅品精密 7.28 -0.01 -0.14 672907
和信超媒体 1.07 -0.00 -0.09 50976
友达 4.53 -0.01 -0.22 122036
中华电信 30.62 +0.05 +0.16 32259
台湾国际航电 57.52 +0.42 +0.74 861632
香港
中国移动 54.92 +0.49 +0.90 225098
中国联通 17.14 +0.43 +2.57 105170
中国电信 55.15 +0.39 +0.71 9812
中芯国际 4.72 +0.09 +1.94 10583
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 8
(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。