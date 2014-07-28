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市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 49.13 -0.47 -0.95 1374766

搜狐 57.81 +0.41 +0.71 1025789

网易 85.89 +2.26 +2.70 724258

百度 225.80 -0.70 -0.31 5187652

台湾

台湾积体电路 20.37 +0.02 +0.10 2992844

联电 2.39 -0.04 -1.65 189751

日月光 6.19 +0.18 +3.00 381763

硅品精密 7.28 -0.01 -0.14 672907

和信超媒体 1.07 -0.00 -0.09 50976

友达 4.53 -0.01 -0.22 122036

中华电信 30.62 +0.05 +0.16 32259

台湾国际航电 57.52 +0.42 +0.74 861632

香港

中国移动 54.92 +0.49 +0.90 225098

中国联通 17.14 +0.43 +2.57 105170

中国电信 55.15 +0.39 +0.71 9812

中芯国际 4.72 +0.09 +1.94 10583

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 8

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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