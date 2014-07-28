《综述》美国成屋待完成销售指数意外下滑，但服务业活动稳健扩张

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**预计改善**
Moody’s Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说道：“问题是潜在的首次购房者的收入不见增长。”
“不过随着薪资增长的加快以及贷款的放宽，这一现象未来一年应会改善。若房屋市场不能重新加快步伐，那么经济增长也不会加快。”
目前来看经济正在向前推进。在周一公布的另一份报告中，金融数据公司Markit表示，7月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值为61.0，较上月持平。
数据高于50表明经济活动扩张。6月数据是自2009年10月开始此项调查以来最高的终值。
“服务业企业的表现继续强劲，最新的制造业和服务业PMI调查显示，2014年下半年经济开局不错。”Markit's首席经济分析师Chris Williamson说道。
预计政府定于周三公布的报告料显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.0%，第一季为萎缩2.9%。(完)
(编译 徐文焰/郑茵/孙茉莉; 审校 杜明霞/张涛)
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