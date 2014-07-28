《综述》美国成屋待完成销售指数意外下滑，但服务业活动稳健扩张

**预计改善**

Moody’s Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说道：“问题是潜在的首次购房者的收入不见增长。”

“不过随着薪资增长的加快以及贷款的放宽，这一现象未来一年应会改善。若房屋市场不能重新加快步伐，那么经济增长也不会加快。”

目前来看经济正在向前推进。在周一公布的另一份报告中，金融数据公司Markit表示，7月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值为61.0，较上月持平。

数据高于50表明经济活动扩张。6月数据是自2009年10月开始此项调查以来最高的终值。

“服务业企业的表现继续强劲，最新的制造业和服务业PMI调查显示，2014年下半年经济开局不错。”Markit's首席经济分析师Chris Williamson说道。

预计政府定于周三公布的报告料显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.0%，第一季为萎缩2.9%。(完)