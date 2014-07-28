金砖国家：7月28日股汇市收盘纵览

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月28日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收涨0.05%，报1,079.24点。
中国股市：沪综指收升2.4%至七个半月新高，有色金属、银行板块继续发力
香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励
中国汇市：人民币收创逾四个月新高，短期升值是否持续市场有分歧
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拉美股市：阿根廷金融市场大跌，因阿根廷避免月底主权债违约的商谈无明显进展。但其他拉丁美洲股市变动不大，分析师预计阿根廷可能违约对拉丁美洲金融市场影响有限。巴西指标股指Bovespa 下跌0.22%，报57,695.72点。
拉美汇市：阿根廷披索下跌，因担心该国违约
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南非股市：从前两个交易日的跌势中反弹，电子商务企业Naspers 领涨，因其持股逾30%的中国企业腾讯 获批成立银行。指标Top-40绩优股指数 涨0.76%至46,738.70点，综合指数 上涨0.73%，报51,927.57点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，长达一个月的金属业罢工结束
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印度股市：收于一周最低收位，因在上周涨至纪录高位后，获利了结抛盘连续第二个交易日打压ICICI Bank Ltd 等蓝筹股。指标BSE指数 收盘下跌0.52%或135.52点，收报25,991.23点，低于重要心理关口26,000点。NSE指数 收跌0.54%或41.75点，收报7,748.70点。
印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅下跌，因进口商月底的大量美元结算需求，被托管银行大幅抛售美元所抵消。卢比兑美元 收报60.1250/1350，上日收报60.1025/1125。
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俄罗斯股市：指标股指 跌3.0%，报1,208.830点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.81%，报659.72点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.17%，至35.5425卢布；卢布兑欧元 跌1.12%，至47.7125卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。