金砖国家：7月28日股汇市收盘纵览

路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收涨0.05%，报1,079.24点。

中国股市：沪综指收升2.4%至七个半月新高，有色金属、银行板块继续发力

香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

中国汇市：人民币收创逾四个月新高，短期升值是否持续市场有分歧

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拉美股市：阿根廷金融市场大跌，因阿根廷避免月底主权债违约的商谈无明显进展。但其他拉丁美洲股市变动不大，分析师预计阿根廷可能违约对拉丁美洲金融市场影响有限。巴西指标股指Bovespa 下跌0.22%，报57,695.72点。

拉美汇市：阿根廷披索下跌，因担心该国违约

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南非股市：从前两个交易日的跌势中反弹，电子商务企业Naspers 领涨，因其持股逾30%的中国企业腾讯 获批成立银行。指标Top-40绩优股指数 涨0.76%至46,738.70点，综合指数 上涨0.73%，报51,927.57点。

南非汇市：兰特兑美元上扬，长达一个月的金属业罢工结束

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印度股市：收于一周最低收位，因在上周涨至纪录高位后，获利了结抛盘连续第二个交易日打压ICICI Bank Ltd 等蓝筹股。指标BSE指数 收盘下跌0.52%或135.52点，收报25,991.23点，低于重要心理关口26,000点。NSE指数 收跌0.54%或41.75点，收报7,748.70点。

印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅下跌，因进口商月底的大量美元结算需求，被托管银行大幅抛售美元所抵消。卢比兑美元 收报60.1250/1350，上日收报60.1025/1125。

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俄罗斯股市：指标股指 跌3.0%，报1,208.830点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.81%，报659.72点。