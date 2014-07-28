美国与加拿大经济指标预测--7月29日-8月5日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月28日当周
7月29日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- +3.7%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +1.1%
房价指数(较上年同期) +10.0% +10.8%
1400 美国消费者信心指数 7月 85.3 85.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 7月 -- 16.9
7月30日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 -- 349.4
再融资指数 -- 1,382.3
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 +23.0 +28.1
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +3.0% -2.9%
GDP最终销售 +2.0% -1.3%
GDP消费支出 -- +1.0%
GDP平减指数 +1.8% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.9% +1.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.5%
(较上年同期) +3.2% +3.4%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 350
7月31日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.1434
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 30.1 28.4
四周均值(万人) -- 30.2
续请失业金人数(万人) 7月19日当周 249.5 250
1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.5% +0.3%
1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 63.0 62.6
8月1日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 6月 -- +2.5%
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 7月 1,670 1,698
1230 美国个人所得(较前月) 6月 +0.4% +0.4%
个人支出(较前月) +0.4% +0.2%
实质个人支出(较前月) -- -0.1%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加23.3 增加28.8
民间就业岗位(万个) 增加23 增加26.2
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
政府就业岗位(万个) -- 增加2.6
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 53.5
1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 -- 56.3
1355 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 82.0 81.3
现况指数 97.1 97.1
预期指数 71.5 71.1
一年通胀预期 -- 3.3%
五年通胀预期 -- 2.6%
1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 56.0 55.3
ISM制造业投入物价分项指数 59.0 58.0
ISM制造业就业分项指数 53.0 52.8
ISM制造业新订单分项指数 -- 58.9
8月4日当周
8月4日(一)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 635.3
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 119.6
8月5日(二)
1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0
Markit综合PMI -- 61.0
1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.5% -0.5%
耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6
1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.1 56.0
ISM非制造业企业活动指数 57.7 57.5
ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4
ISM非制造业新订单指数 -- 61.2
ISM非制造业物价指数 -- 61.2
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。