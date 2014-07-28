南美金融：阿根廷政府代表团周二将会见美国调停人，商讨债务问题

路透布宜诺斯艾利斯/纽约7月28日 - 与钉子户债权人陷入僵持的阿根廷政府将于周二会见美国调停人。钉子户债权人要求与阿根廷进行最后谈判，以避免该国陷入本世纪以来的第二次债务违约。

调停人Daniel Pollack周一发表声明称，他接到阿根廷政府的电话通知，称一个由技术、金融和法律代表组成的代表团，将于周二1500GMT前往他的办公室。

“我再次呼吁，希望与债权人举行直接的、面对面的会谈，但明天还不行，”Pollack所说的债权人是指那些抗争中的钉子户债权人。

阿根廷以美元计价的债券在店头市场交易中下跌逾3%，随后扳回部分跌幅。目前距离周三截止期限越来越近，阿根廷要么向纽约的对冲基金全额偿债，要么与之签订协议，才能避免违约。

由于阿根廷已经被国际资本市场拒之门外，因此若该国最终违约，对全球新兴市场产生冲击的可能性很小，但将会损害国内经济。目前阿根廷经济正处于衰退当中，还要面对通胀急升的局面。

谈判在过去三周内进展甚微。如果仍然打不开僵局，美国地区法官Thomas Griesa将阻止阿根廷在7月30日最后期限前向接受债务重组条件的债权人偿付票息，从而引发新一轮违约。