更新版-美国个股：微软在华办公室突遭工商总局官员造访，或成反垄断调查目标

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 中国国家工商行政管理总局官员周一突然造访微软在中国四个城市的办公室，微软似已成为中国反垄断调查瞄准的最新一家美国企业。
据得到微软证实的当地媒体报导，工商总局官员造访了微软在北京、上海、广州和成都四地的办公室。
中国工商总局拒绝就造访微软置评。微软发言人称，公司“很乐意回答政府的问题”，但拒绝提供进一步的信息。
一位接近微软的消息人士称，登门造访很有可能是反垄断调查的初期阶段。
如果事情果真如此，微软将成为引起中国监管当局注意的最大美国企业之一。中国当局目前加强了监管力度，明显是为了保护本国企业和消费者。
身处中国反垄断调查中的全球最大手机芯片厂商高通 ，现正面临金额可能超过10亿美元的罚单，此前高通被指控收费过高并滥用市场支配地位。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。