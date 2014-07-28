澳新经济指标预测--7月29日-8月5日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日当周 7月29日(二) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 6月 -- -4.3% 2245 新西兰建筑许可 6月 -- -4.6% 7月30日(三) 暂无重要数据公布 7月31日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -2.0% +9.9% 0130 澳洲民间信贷 6月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 澳洲出口物价 第二季 -4.5% +3.6% 进口物价 -1.3% +3.2% 7月31日-8月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 48.90 8月1日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.5% 8月4日当周 8月4日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- 持平 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -2.3% 网络招聘广告 -- +4.5% 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- -0.5% 澳洲零售销售(较前季) 第二季 -- +1.2% 8月4日-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 47.6 8月5日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差19.11 商品/服务进口 -- -1.0% 商品/服务出口 -- -5.0% 0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 2.5% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 6.0% HLFS就业增长(较前季) -- +0.9% HLFS就业参与率 -- 69.3% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6%(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。