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市场报道 | 2014年 7月 29日 星期二 07:27 BJT

****欧洲经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    7月28日当周

    7月29日(二)
    0600  德国进口物价(较前月)                            6月        +0.2%        持平
                      (较上年同期)                                   -1.2%       -2.1%
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          6月        增加8     增加7.4
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                              增加19    增加19.9
              抵押贷款批准件数(千件)                                  62.6      61.707
              M4货供额(较前月)                                          --       -0.1%
    
    7月30日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                       6月           --        1.77
    0645  法国消费者信心指数                              7月           86          86
    0700  瑞士KOF领先成长指标                             7月        101.0       100.4
    0900  欧元区企业景气指数                              7月         0.20        0.22
                经济景气指数                                         101.8       102.0
                工业景气指数                                         负4.5       负4.3
                服务业景气指数                                       正4.4       正4.2
                消费者信心指数                                       负8.4       负7.5
                消费者通胀预期指数                                      --       正8.6
                生产者通胀预期指数                                      --       负0.1
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          7月初值      +0.3%       +0.4%
                                  (较上年同期)                       +0.8%       +1.0%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                            +0.2%       +0.3%
                             (较上年同期)                            +0.8%       +1.0%
    2305  英国GfK消费者信心指数                           7月          正2         正1
    
    7月31日(四)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  7月        +0.5%       +1.0%
                            (较上年同期)                            +11.3%      +11.8%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        6月        +1.0%       -0.6%
                      (较上年同期)                                   +0.8%       +1.9%
    0645  法国消费支出(较前月)                            6月        +0.1%       +1.0%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月           --       -0.5%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                7月      减少0.5     增加0.9
              未经季节调整失业人数(万人)                               290         280
              经季节调整失业率                                        6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                  --       291.6
    0800  意大利失业率                                    6月        12.6%       12.6%
    0900  欧元区通胀                                    7月初值      +0.5%       +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月初值      +0.1%       +0.1%
                        (较上年同期)                                 +0.3%       +0.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -1.8%       +0.1%
                           (较上年同期)                              +0.2%       +0.2%
    0900  欧元区失业率                                    6月        11.6%       11.6%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月        -0.1%       -0.1%
                               (较上年同期)                          -1.8%       -1.4%
    
    8月1日(五)
    0745  意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)     7月         52.6        52.6
    0750  法国Markit制造业PMI                             7月         47.6        47.6
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         7月         52.9        52.9
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           7月         51.9        51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        7月         57.2        57.5
    
    8月4日当周
    
    8月4日(一)
    0730  瑞士PMI                                         7月           --        54.0
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      8月           --        10.1
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        7月           --        62.6
    0900  欧元区PPI(较前月)                               6月           --       -0.1%
                   (较上年同期)                                         --       -1.0% 
    
    8月5日(二)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     7月           --        53.9
    0750  法国Markit服务业PMI                             7月           --        50.4
                    综合PMI                                             --        49.4       
    0755  德国Markit服务业PMI                             7月           --        56.6
                    综合PMI                                             --        55.9    
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           7月           --        54.4
                      综合PMI                                           --        54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        7月           --        57.7    
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          6月           --        持平
                        (较上年同期)                                    --       +0.7% (完)
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