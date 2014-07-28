欧洲经济指标预测--7月29日-8月5日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日当周 7月29日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.2% 持平 (较上年同期) -1.2% -2.1% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加8 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加19 增加19.9 抵押贷款批准件数(千件) 62.6 61.707 M4货供额(较前月) -- -0.1% 7月30日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 6月 -- 1.77 0645 法国消费者信心指数 7月 86 86 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 101.0 100.4 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.20 0.22 经济景气指数 101.8 102.0 工业景气指数 负4.5 负4.3 服务业景气指数 正4.4 正4.2 消费者信心指数 负8.4 负7.5 消费者通胀预期指数 -- 正8.6 生产者通胀预期指数 -- 负0.1 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.8% +1.0% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.8% +1.0% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正2 正1 7月31日(四) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.5% +1.0% (较上年同期) +11.3% +11.8% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +1.0% -0.6% (较上年同期) +0.8% +1.9% 0645 法国消费支出(较前月) 6月 +0.1% +1.0% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.5 增加0.9 未经季节调整失业人数(万人) 290 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.6 0800 意大利失业率 6月 12.6% 12.6% 0900 欧元区通胀 7月初值 +0.5% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0900 欧元区失业率 6月 11.6% 11.6% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.8% -1.4% 8月1日(五) 0745 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 52.6 52.6 0750 法国Markit制造业PMI 7月 47.6 47.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 52.9 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 57.2 57.5 8月4日当周 8月4日(一) 0730 瑞士PMI 7月 -- 54.0 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 10.1 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 -- 62.6 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 8月5日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 -- 53.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 -- 50.4 综合PMI -- 49.4 0755 德国Markit服务业PMI 7月 -- 56.6 综合PMI -- 55.9 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月 -- 54.4 综合PMI -- 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 57.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。