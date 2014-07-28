企业并购：凯雷集团接近收购Acosta，对后者估值或近50亿美元--消息

路透纽约7月28日 - 一位知情人士周一透露，凯雷投资集团(Carlyle Group) 收购Acosta Sales and Marketing的谈判已处在高级阶段，这宗交易中，对包括债务在内的收购目标估值可能接近50亿美元。

该位人士称，凯雷正在与目前持有Acosta股权的私募股权投资公司Thomas H. Lee Partners LP举行最后阶段的磋商，最早可能于本周达成协议。

这位消息人士要求匿名，因为谈判仍属保密性质。凯雷、Thomas H. Lee和Acosta拒绝置评。纽约邮报在周一稍早报导过这项交易。

这项收购谈判突显出，私募股权投资公司彼此之间收购企业的兴趣不减，因为股市创纪录高位，多数公开上市企业的收购价格实在太贵。

Acosta创立于1927年，专门为食品相关的快速消费品(CPG)制造、供应和生产企业提供营销服务。根据美国穆迪投资服务公司(Moody's)，该公司预计2014会计年度营收约为18.5亿美元。

Thomas H. Lee在2011年以逾20亿美元的价格，从私募股权公司AEA Investors LP手中收购了这家公司。(完)