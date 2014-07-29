南非经济：NUMSA接受薪资协议和结束罢工，但一雇主协会不愿接受

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透约翰内斯堡7月28日 - 接受雇主提出的加薪幅度后，南非最大工会周一同意终止为期四周的金属业罢工。今年南非经济备受罢工困扰，该消息令人宽慰。
但令人不安的是，参与磋商的一个雇主协会表示不接受协议，将把先前参与罢工的工人拒之门外。另一个雇主团队表示乐见罢工结束。
分析师指出，不同雇主群体的不同反应可能会引发新的紧张情势。
南非全国金属工人工会(NUMSA)超过20万工人于7月2日开始罢工，要求涨薪，导致通用汽车 等汽车厂商在南非的生产暂停。
NUMSA称其工人将在周二恢复工作，此前接受了为低薪工人连续三年每年涨薪10%的协定，这样的涨幅超过了目前为6.6%的通胀率。
代表金属行业约3,000家雇主的南非全国雇主协会(NEASA)在该协议公布后表示，这样的薪资涨幅太大了。
该协会发言人Sya van der Walt-Potgieter对路透称，“我们不满意这样的(薪资)协议，将从周二起不许罢工工人进厂。”
“由于达成的薪资增幅水平不可持续，NEASA没有签署该协议。”(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%