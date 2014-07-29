南非经济：NUMSA接受薪资协议和结束罢工，但一雇主协会不愿接受

路透约翰内斯堡7月28日 - 接受雇主提出的加薪幅度后，南非最大工会周一同意终止为期四周的金属业罢工。今年南非经济备受罢工困扰，该消息令人宽慰。

但令人不安的是，参与磋商的一个雇主协会表示不接受协议，将把先前参与罢工的工人拒之门外。另一个雇主团队表示乐见罢工结束。

分析师指出，不同雇主群体的不同反应可能会引发新的紧张情势。

南非全国金属工人工会(NUMSA)超过20万工人于7月2日开始罢工，要求涨薪，导致通用汽车 等汽车厂商在南非的生产暂停。

NUMSA称其工人将在周二恢复工作，此前接受了为低薪工人连续三年每年涨薪10%的协定，这样的涨幅超过了目前为6.6%的通胀率。

代表金属行业约3,000家雇主的南非全国雇主协会(NEASA)在该协议公布后表示，这样的薪资涨幅太大了。

该协会发言人Sya van der Walt-Potgieter对路透称，“我们不满意这样的(薪资)协议，将从周二起不许罢工工人进厂。”