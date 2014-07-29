《独家新闻》美国商务部现已暂停审批凝析油出口申请--消息人士

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透华盛顿7月28日 - 据消息人士称，美国商务部已暂停审批至少两家公司对出口轻度加工原油的申请。在美国页岩气革命推动原油产量激增的背景下，那实际等于暂缓了业内原油出口的努力。
一位知情人士上周透露，这两家公司要求政府澄清出口凝析油的有关事项，但被告知他们的申请“被暂停审批”，审批流程将无限期搁置，官员因此有时间去搜集做出相关决定的更多信息。
这或许也能给商务部更多时间整理出某种形式的，有关哪类石油不能出口的全面公共指导准则，解答业内对此的疑惑。现暂不清楚该文件何时能最后确定，但数位消息人士表示，他们认为有可能在未来几周内出台。
另外七位消息人士称，他们还获悉或被告知所谓的“大宗商品分类”或CCAT申请的流程也明显被暂停。该申请是逐笔办理的，由商务部下的工业与安全局(BIS)经办，通常需要约两周时间。
目前不清楚BIS是于何时开始“暂停审批”这些申请的，受影响的审批有多少，以及申请会暂停多久。前述两家申请被暂停的公司名称暂不清楚。
在被问及上周暂停申批的事情时，商务部发言人拒绝置评。商务部和BIS官员周一没有回覆路透征求意见的进一步请求。
消息人士称，上个月有媒体披露Pioneer Natural Resources Ltd 和Enterprise Product Partners LP 3月被告知，经过高级稳定塔加工的凝析油在没有获得许可的情况下也可以出口。之后BIS在回答这类问题时变得更加谨慎。
上述报导披露的情况让业界深感困惑，引发了许多疑问。即便后来BIS官员称，那项裁定只不过是技术性解释，并非政府要放松出口政策。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%