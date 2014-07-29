香港金融：金管局纽约时段向市场注资55.41亿港元，因港元走强

路透香港7月29日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周一纽约交易时段向市场注入55.41亿港元，因港元走强。

本次注资后，银行体系结余周三（30日）将增至2,184.59亿港元。

香港时间07:57，港元兑美元 报7.7501，紧贴强方兑换保证水平。

金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入545.92亿港元。

金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。

他并指出，由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，金管局预期港元汇率短期内仍会处于强势。然而，资金流亦未必单向，若有投资者收到港股派息后把钱兑成外币，又或集资者将集资所得的港元换成外币，这亦有助减低港元汇率面对的压力。