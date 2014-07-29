香港金融：金管局纽约时段向市场注资55.41亿港元，因港元走强

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港7月29日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周一纽约交易时段向市场注入55.41亿港元，因港元走强。
本次注资后，银行体系结余周三（30日）将增至2,184.59亿港元。
香港时间07:57，港元兑美元 报7.7501，紧贴强方兑换保证水平。
金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。迄今为止，金管局共向银行体系注入545.92亿港元。
金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。
他并指出，由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，金管局预期港元汇率短期内仍会处于强势。然而，资金流亦未必单向，若有投资者收到港股派息后把钱兑成外币，又或集资者将集资所得的港元换成外币，这亦有助减低港元汇率面对的压力。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%