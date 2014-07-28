《中国报摘》--中国证券报7月29日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--上证综指 周一收创出年内新高，录得2%以上涨幅，深证成指涨幅超过3%并成功实现“七连阳”；同时，市场人气旺盛推动两市成交突破3,300亿元人民币。
* 其他:
--前海管理局消息，国家外汇管理局正式批准前海开展意愿结汇试点，即自2014年8月4日起，在深圳前海现代服务业合作区内注册的外商投资企业可以根据企业的实际经营需要，自由选择外汇资本金的结汇时机和结汇金额。
--中国社科院发布的2014年《中国住房发展(中期)报告》认为，中国住房市场长期拐点尚未出现，短期下跌不可避免。
--住建部政策研究中心主任秦虹表示，未来一段时间，房地产市场将发生一些变化；由于供需关系的逆转和区域差异的存在，房地产将从过去的趋势性机会，变为未来的结构性机会。
--中国银行业协会发布的报告显示，截至2013年末，国内18家商业银行托管资产规模为34.98万亿元，较上年增长56.23%；2013年全年新增资产托管12.59万亿元。
--保监会公布对民生人寿的行政处罚决定书，根据调查、审理，保监会发现民生人寿存在提交虚假报告、债券回购融入资金的使用违反监管规定等多项违规行为，决定对民生人寿罚款共计41万元，对相关责任人罚款1至2万元。
--京东方 称，将用自有资金以集中竞价交易方式回购A股和B股，资金规模不超过11亿元；回购期限自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月，公司回购股份后，所回购的股份将依法注销并相应减少注册资本。
--国家能源委专家咨询委员会主任、国家能源局原局长张国宝表示，能源价格的定价模式仍偏重于政府的价格部门决定，煤电矛盾根源就是改革还没完全市场化；目前风电、光伏发电补贴模式不利于可再生能源加快发展，应探索新能源的价格和补贴模式。
--河北银邦股权投资基金股份有限公司发行的2亿元涿州海康宏发保障性住房项目，按约定应于6月14日还本付息，但时至今日上百名投资者仍未收到钱。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。