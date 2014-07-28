《中国报摘》--中国证券报7月29日

* 头版头条:

--上证综指 周一收创出年内新高，录得2%以上涨幅，深证成指涨幅超过3%并成功实现“七连阳”；同时，市场人气旺盛推动两市成交突破3,300亿元人民币。

* 其他:

--前海管理局消息，国家外汇管理局正式批准前海开展意愿结汇试点，即自2014年8月4日起，在深圳前海现代服务业合作区内注册的外商投资企业可以根据企业的实际经营需要，自由选择外汇资本金的结汇时机和结汇金额。

--中国社科院发布的2014年《中国住房发展(中期)报告》认为，中国住房市场长期拐点尚未出现，短期下跌不可避免。

--住建部政策研究中心主任秦虹表示，未来一段时间，房地产市场将发生一些变化；由于供需关系的逆转和区域差异的存在，房地产将从过去的趋势性机会，变为未来的结构性机会。

--中国银行业协会发布的报告显示，截至2013年末，国内18家商业银行托管资产规模为34.98万亿元，较上年增长56.23%；2013年全年新增资产托管12.59万亿元。

--保监会公布对民生人寿的行政处罚决定书，根据调查、审理，保监会发现民生人寿存在提交虚假报告、债券回购融入资金的使用违反监管规定等多项违规行为，决定对民生人寿罚款共计41万元，对相关责任人罚款1至2万元。

--京东方 称，将用自有资金以集中竞价交易方式回购A股和B股，资金规模不超过11亿元；回购期限自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月，公司回购股份后，所回购的股份将依法注销并相应减少注册资本。

--国家能源委专家咨询委员会主任、国家能源局原局长张国宝表示，能源价格的定价模式仍偏重于政府的价格部门决定，煤电矛盾根源就是改革还没完全市场化；目前风电、光伏发电补贴模式不利于可再生能源加快发展，应探索新能源的价格和补贴模式。