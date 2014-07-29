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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 08:32 BJT

韩国金融：韩国国家退休基金计划向波兰地产资产投资8亿美元

路透首尔7月29日 - 韩国国家退休基金(NPS)一位发言人周二证实，该基金计划向波兰地产资产投资约8,200亿韩元(合8亿美元)。该基金是全球第四大退休基金。

NPS上周决定向波兰两家购物中心及一座输电塔投资。

由于尚未签署投资协议，这位发言人拒绝进一步置评。

截至第一季止，NPS已向地产等海外另类资产投资21.4兆(万亿)韩元，占其管理资产的4.9%。

NPS此前表示，计划增加对另类资产的投资，2019年底前达到其总资产的逾10%。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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