韩国金融：韩国国家退休基金计划向波兰地产资产投资8亿美元

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透首尔7月29日 - 韩国国家退休基金(NPS)一位发言人周二证实，该基金计划向波兰地产资产投资约8,200亿韩元(合8亿美元)。该基金是全球第四大退休基金。
NPS上周决定向波兰两家购物中心及一座输电塔投资。
由于尚未签署投资协议，这位发言人拒绝进一步置评。
截至第一季止，NPS已向地产等海外另类资产投资21.4兆(万亿)韩元，占其管理资产的4.9%。
NPS此前表示，计划增加对另类资产的投资，2019年底前达到其总资产的逾10%。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%