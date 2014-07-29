中国个股：京东方拟用11亿元回购股份，因公司股价被低估

路透上海7月29日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方科技集团股份有限公司 周二公告称，因公司股价被低估，公司将用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，包括A股和B股，资金规模不超过人民币11亿元。

公告显示，本次回购A股股份的价格为不高于2.09元/股，B股回购价格为不超过等值人民币2.09元/股，预计本次回购股份的数量不超过6亿股，占公司目前已发行股份总数的1.70%。回购期限自股东大会通过相关回购决议之日起12个月。

京东方称，截止上周四，京东方A股前20个交易日均价为人民币2.19元/股，市净率为1.05倍；公司B股前20个交易日均价为2.01港元/股，折合人民币1.60元/股，相当于同期A股价格的73.06%，市净率仅为0.77倍。

“公司管理层认为目前公司股票价格与公司长期内在价值不相符，公司投资价值存在低估。”公告称。

该公司还公告称，拟收购公司股东合肥建翔投资所持合肥鑫晟光电5.128%股权，收购价格不高于11.15亿元。京东方目前直接和间接持有鑫晟光电79.487%股份，合肥建翔持有7.692%股份。转让后，京东方持股增至84.615%。 公告指出，鑫晟光电产品主要为高端用宽视角（ADS IT）、超高分辨率（4Kx2K）电视等高规格面板。公司拟通过本次交易进一步提升对鑫晟光电的控制力，进而对公司大尺寸面板生产业务未来扩展产生积极影响。

鑫晟光电是京东方与合肥方面合资建设8.5代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）生产线的项目公司，该条生产线总投资285亿元。