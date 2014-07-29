中港个股：农行至多500亿元二级资本债获批，首期拟发不超300亿

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海7月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周二公告称，已获银监会和人民银行批准，拟在银行间市场公开发行不超过500亿元人民币的二级资本债券。
刊登在上海证券交易所的公告显示，本次二级资本债券的首期发行规模拟不超过300亿元。
银行资本新规实施后，包括工农中建等多家商业银行提出发行减记型二级资本工具的计划。而招商银行 、光大银行 、兴业银行 等多家银行已相继发行了二级资本债。
“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)
参看详情，请点选上证所网站 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%