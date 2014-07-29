中港个股：农行至多500亿元二级资本债获批，首期拟发不超300亿

路透上海7月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周二公告称，已获银监会和人民银行批准，拟在银行间市场公开发行不超过500亿元人民币的二级资本债券。

刊登在上海证券交易所的公告显示，本次二级资本债券的首期发行规模拟不超过300亿元。

银行资本新规实施后，包括工农中建等多家商业银行提出发行减记型二级资本工具的计划。而招商银行 、光大银行 、兴业银行 等多家银行已相继发行了二级资本债。

“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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