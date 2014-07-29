《香港报摘》--经济日报7月29日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 头版头条：
--沪港通敲定登场日的传闻，刺激港股恒生指数 曾升穿24,500点关口，触及逾3年高位。
* 其他：
--正在积极研究深化混合所有制改革的交通银行 A、H股价大幅炒高，据券商估计，五大银行有可能透过国有股减持、出售信用卡或租赁业务引进民资。
--零售百货商利福 今年上半年营业额按年仅增长0.9%至28.77亿港元，盈利则下跌7.2%至10.77亿港元，因缺乏出售物业收益。
--长实 旗下置富产业信托 旗下零售商场物业于今年上半年续租租金调升率达21.2%，据公司主席赵国雄表示，今年以来已完成逾70%的续租合约。
--政府第四批通胀挂钩债券认购反应持续升温，本报统计14间券商，认购人数逾5.39万，计及现金与孖展的认购额逾19亿港元。（完）
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台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%