《香港报摘》--经济日报7月29日

* 头版头条：

--沪港通敲定登场日的传闻，刺激港股恒生指数 曾升穿24,500点关口，触及逾3年高位。

* 其他：

--正在积极研究深化混合所有制改革的交通银行 A、H股价大幅炒高，据券商估计，五大银行有可能透过国有股减持、出售信用卡或租赁业务引进民资。

--零售百货商利福 今年上半年营业额按年仅增长0.9%至28.77亿港元，盈利则下跌7.2%至10.77亿港元，因缺乏出售物业收益。

--长实 旗下置富产业信托 旗下零售商场物业于今年上半年续租租金调升率达21.2%，据公司主席赵国雄表示，今年以来已完成逾70%的续租合约。

--政府第四批通胀挂钩债券认购反应持续升温，本报统计14间券商，认购人数逾5.39万，计及现金与孖展的认购额逾19亿港元。（完）

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