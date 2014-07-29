《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月29日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
*工商时报：
--行政院长江宜桦表示，经贸国是会议不是政治大拜拜，针对资本利得税制规划和改善所得差距、协助产业转型、青年创业与就业等大会共同意见，行政院会全力以赴，加速落实执行。
--7月初两岸〞王张会〞(两岸部长级会谈)曾抛出两岸共同研究帮助台湾加入区域经济整合，不过，虽然台湾方面向大陆提出要将〞加入区域经济整合的两岸共同研究〞纳入经合会议题，盼大陆能帮助台湾加入区域经济，但遭以不触及政治议题为由而拒绝。
--财政部长张盛和说，台湾外销订单持续创新高，如经济没有大变化，〞9,500点之后再创新高、当然没问题〞。
--针对下半年台湾IT(资讯产业)景气，宏基 台湾区总经理黄钟峰、华硕联合科技总经理林福能，均认为在经济环境趋佳，加上XP退役带动商用PC(桌上型电脑)换机潮，及4G(第四代行动通讯网路标准)上路对行动通讯设备的加温作用，预料未来两季市场应能展现旺季格局。
*经济日报：
--美国联准会结束购债情势日趋明朗，预计最快10月启动，市场利率恐将谷底翻升，台湾的企业发行债券计画，目前都把完成期限设定在第三季之前。
--开发金控 董事会决议子公司凯基证券与大陆锦江国际集团，合资申设全牌照券商，落脚上海。四大券商登陆合资计画至此全数底定，就等两岸服务贸易协议生效，即可注资动员。
--经贸国是会议昨日闭幕，监于台湾的国际化存有大陆化的疑虑，并忧心因此丧失经济自主性及文化主体性，政府未来将每年发布两岸风险红皮书，以令内部了解台湾的经济与政治对大陆的依赖情况。
--群创 公布上季获利30.11亿台币，创四季来新高，季增逾18倍。总经理王志超预期，面板供需紧俏情况将持续到年底、甚至到明年第一季底才会改善，群创产能全开，仍无法满足所有订单。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%