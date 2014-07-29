中国房地产：长期拐点尚未出现，楼市转为结构性过剩--社科院

路透北京7月29日 - 中国社会科学院发布报告指中国住房市场长期拐点尚未出现，短期下跌不可避免，而拐点大致会出现在2020-2025年间。

中国证券报周二援引社科院发布的2014年《中国住房发展（中期）报告》称，楼市供求形势由供不应求向结构性过剩转变，房价可能进入2-3年的调整期，但房价不会整体崩盘。

“2015-2030年中国城市住房需求的总体走势呈现出‘上升-平稳-下降’的倒U型特征，拐点大致出现在2020-2025年间，届时中国城市的住房需求将不再具备快速增加的条件。”社科院报告称。

报告并指出，短期内居民需求热点由“有房住”向“住好房”转变，房价不会出现整体崩盘；房贷规模增速有望反弹、房贷占比仍将居高位，商业银行对房地产继续维持较高的支持度。

报告认为，生育政策的调整有利于房地产市场的稳健均衡发展，但就目前而言，单独两孩政策的力度和强度还无法达到立竿见影的效果。

针对当前住房市场形势的新变化，报告建议，应更多地发挥市场机制调节供求的决定性作用，积极引导市场健康调整；实施区间调控，做好风险防范。

“规范、完善和培育旧房与租赁市场，降低二手住房交易和租赁交易税费，进一步完善或取消期房预售制度；严格执行‘分类指导’和‘双向调控’。”报告表示。

社科院称，一线城市和热点二线城市应通过长效机制建设，正确引导市场预期；其他二线城市和热点三线城市逐步放松限购。

此外，住建部政策研究中心主任秦虹近日表示，未来一段时间，房地产将从过去的趋势性机会，变为未来的结构性机会。

她并表示，并不担心今年出现的销售负增长情况，因为这是去年同期销售的增长基数太高所致。