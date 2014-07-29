《香港报摘》--信报7月29日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 头版头条：
--有报导指沪港通将于10月13日开通，逾81亿港元资金大举追入香港挂牌的A股ETF。惟港交所回应指沪港通尚无具体启动时间表。
* 其他：
--华南城 遭基金股东Pacific Alliance Asia Opportunity Fund（PAG）减持2.5亿股股份，配售价每股4.02-4.1港元，较周一收市价折让多至4.96%，套现最多10.25亿港元。
--时富金融 及时富投资 联合宣布，获一名独立第三方接洽，拟收购时富金融大多数权益。
--以腾讯 为主要投资者的打车App滴滴打车，获联想集团 创始人柳传志的女儿柳青加盟出任首席营运官及合伙人。
--光大控股 母公司中国光大集团的网站披露，青海省原副省长高云龙，已出任光大集团副董事长兼总经理。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%