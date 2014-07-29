《香港报摘》--信报7月29日

* 头版头条：

--有报导指沪港通将于10月13日开通，逾81亿港元资金大举追入香港挂牌的A股ETF。惟港交所回应指沪港通尚无具体启动时间表。

* 其他：

--华南城 遭基金股东Pacific Alliance Asia Opportunity Fund（PAG）减持2.5亿股股份，配售价每股4.02-4.1港元，较周一收市价折让多至4.96%，套现最多10.25亿港元。

--时富金融 及时富投资 联合宣布，获一名独立第三方接洽，拟收购时富金融大多数权益。

--以腾讯 为主要投资者的打车App滴滴打车，获联想集团 创始人柳传志的女儿柳青加盟出任首席营运官及合伙人。

--光大控股 母公司中国光大集团的网站披露，青海省原副省长高云龙，已出任光大集团副董事长兼总经理。（完）

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