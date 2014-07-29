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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月29日

路透香港7月29日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7496港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周一收高22.02点，或0.13%，报16,982.59点。因最新的企业购并交易消息，抵
 销疲弱的美国楼市数据以及服务业一些疲弱迹象带来的拖累。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       181.470   -0.29      17509            14.063       0.60
 中国铝业                      11.840    6.09      81038             3.670       1.39
 中国移动                      54.920    0.90     225098            85.122       0.32
 中国人寿                      43.580    1.89      63297            22.515       1.42
 中石油                       137.810   -1.01      30832            10.680       0.00
 中石化                        98.180   -0.08      23588             7.609       0.91
 汇丰控股                      53.660    1.59    2070331            83.169       1.12
 中电信                        55.150    0.71       9812             4.274       0.33
 中国联通                      17.140    2.57     105170            13.283       0.17
 兖州煤业                       8.570    6.33      88829             6.641       2.33
 华能国际                      48.540   -0.14      17089             9.404       1.23
 南方航空                      16.670    2.46      11698             2.584      -0.24
 东方航空                      16.060    2.16       7170             2.489      -0.43
 中芯国际                       4.720    1.94      10583             0.732      -1.14（完）
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