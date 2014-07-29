《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月29日

路透香港7月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高22.02点，或0.13%，报16,982.59点。因最新的企业购并交易消息，抵 销疲弱的美国楼市数据以及服务业一些疲弱迹象带来的拖累。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 181.470 -0.29 17509 14.063 0.60 中国铝业 11.840 6.09 81038 3.670 1.39 中国移动 54.920 0.90 225098 85.122 0.32 中国人寿 43.580 1.89 63297 22.515 1.42 中石油 137.810 -1.01 30832 10.680 0.00 中石化 98.180 -0.08 23588 7.609 0.91 汇丰控股 53.660 1.59 2070331 83.169 1.12 中电信 55.150 0.71 9812 4.274 0.33 中国联通 17.140 2.57 105170 13.283 0.17 兖州煤业 8.570 6.33 88829 6.641 2.33 华能国际 48.540 -0.14 17089 9.404 1.23 南方航空 16.670 2.46 11698 2.584 -0.24 东方航空 16.060 2.16 7170 2.489 -0.43 中芯国际 4.720 1.94 10583 0.732 -1.14（完）