《香港重要政经日程》--7月29日--8月13日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
================== 今日重要政经消息=================
7月29日（周二）
-- 华能国际 公布中期业绩。
-- DYNAM 公布中期业绩。
--11:00 北京建设 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月30日（周三）
-- 和记电讯香港 公布中期业绩
-- TOM集团 公布中期业绩。
7月31日（周四）
-- 香港公布6月份零售销售数字。
-- 香港公布6月份M-3货币供应。
-- 香港公布6月份外汇基金总资产。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布年报。
-- 理文造纸 公布中期业绩。
--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。
--15:00 龙光地产 股东特别大会。
--18:45 太平洋航运 业绩记者会。
8月1日（周五）
-- 中国海外 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--14:30 中国海外中期业绩记者会。
8月4日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 龙湖地产 公布中期业绩。
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
8月5日（周二）
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
8月12日（周二）
-- 光大国际 公布中期业绩。
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%