企业结盟：Panasonic与特斯拉就美国锂电池厂合作达成基本协议--日经

路透7月29日 - 日本经济新闻报导称，Panasonic 已经与美国电动汽车制造商特斯拉汽车(Tesla) 达成基本协议，初步向后者计划建造的锂电池工厂供应电池生产设备。

报导称，Panasonic初步将可能投资大约200亿至300亿日圆(1.964-2.947亿美元)。

根据日经报导，7月底之前将可能发布正式声明。

特斯拉发言人拒绝就“关于Panasonic的猜测”置评。

特斯拉正考虑在美国三个地点选址建立名为“Gigafactory“的新工厂，该厂到2020年每年的锂电池产量或将能够超过2013年全球产量。

Panasonic在5月时表示，希望成为特斯拉计划投资数十亿美元建造的电池厂的独家锂电池生产商。

日经报导，该工厂的投资总额料约为50亿美元，Panasonic的投资份额达到10亿美元。(完)