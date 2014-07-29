企业结盟：Panasonic与特斯拉就美国锂电池厂合作达成基本协议--日经

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透7月29日 - 日本经济新闻报导称，Panasonic 已经与美国电动汽车制造商特斯拉汽车(Tesla) 达成基本协议，初步向后者计划建造的锂电池工厂供应电池生产设备。
报导称，Panasonic初步将可能投资大约200亿至300亿日圆(1.964-2.947亿美元)。
根据日经报导，7月底之前将可能发布正式声明。
特斯拉发言人拒绝就“关于Panasonic的猜测”置评。
特斯拉正考虑在美国三个地点选址建立名为“Gigafactory“的新工厂，该厂到2020年每年的锂电池产量或将能够超过2013年全球产量。
Panasonic在5月时表示，希望成为特斯拉计划投资数十亿美元建造的电池厂的独家锂电池生产商。
日经报导，该工厂的投资总额料约为50亿美元，Panasonic的投资份额达到10亿美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%