版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 08:50 BJT

全球金市：金价在1,300美元上方持稳，等待美联储政策会议

黄金被视为避险资产，因西方与俄罗斯之间的紧张形势而受益。美国和欧洲领导人周一同意，对俄罗斯的金融、国防和能源领域施加更加全面的制裁。

新制裁旨在增加对俄罗斯总统普京的压力，之前马来西亚航空公司一架客机在飞越乌克兰东部亲俄武装分子控制地区上空时坠毁。

以色列总理纳坦亚胡周一警告称，加沙地区的冲突可能会拖较长时间。他的讲话让该地区巴以冲突迅速结束的希望落空。

美联储周三政策会议结束时将发表声明，市场希望从中寻找联储何时开始升息的线索。

本周还将公布包括美国非农就业和国内生产总值(GDP)在内的关键经济数据。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/郑茵 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐