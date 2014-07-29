全球金市：金价在1,300美元上方持稳，等待美联储政策会议

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
黄金被视为避险资产，因西方与俄罗斯之间的紧张形势而受益。美国和欧洲领导人周一同意，对俄罗斯的金融、国防和能源领域施加更加全面的制裁。
新制裁旨在增加对俄罗斯总统普京的压力，之前马来西亚航空公司一架客机在飞越乌克兰东部亲俄武装分子控制地区上空时坠毁。
以色列总理纳坦亚胡周一警告称，加沙地区的冲突可能会拖较长时间。他的讲话让该地区巴以冲突迅速结束的希望落空。
美联储周三政策会议结束时将发表声明，市场希望从中寻找联储何时开始升息的线索。
本周还将公布包括美国非农就业和国内生产总值(GDP)在内的关键经济数据。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/郑茵 审校 王兴亚)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%