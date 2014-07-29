主要国家经济指标预测--7月30日****

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月30日(三) 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 6月 -- 1.77 0645 法国消费者信心指数 7月 86 86 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 101.0 100.4 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.20 0.22 经济景气指数 101.8 102.0 工业景气指数 负4.5 负4.3 服务业景气指数 正4.4 正4.2 消费者信心指数 负8.4 负7.5 消费者通胀预期指数 -- 正8.6 生产者通胀预期指数 -- 负0.1 1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 -- 349.4 再融资指数 -- 1,382.3 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.8% +1.0% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.8% +1.0% 1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 +23.0 +28.1 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +3.0% -2.9% GDP最终销售 +2.0% -1.3% GDP消费支出 -- +1.0% GDP平减指数 +1.8% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.9% +1.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.5% (较上年同期) +3.2% +3.4% 1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 350 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正2 正1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月29日(二) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 6月 +1.2% -- 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.2% +0.2% (较上年同期) -1.2% -1.2% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加4.18 增加8 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.8 增加19 抵押贷款批准件数(千件) 67.196 62.6 M4货供额(较前月) +0.1% -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 +0.2% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 +3.0% -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 -0.3% +0.2% 未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.5% 房价指数(较上年同期) +9.3% +10.0% 1400 美国消费者信心指数 7月 90.9 85.3 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 80 -- 2245 新西兰建筑许可 6月 +3.5% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 +2.9% +0.7% (较上年同期) +0.6% +0.8% 服务业产出(较前月) +1.6% -- 2350 日本工业生产(较前月) 6月初值 -3.3% -1.2% 工业生产一个月预估 +2.5% -- 工业生产两个月预估 +1.1% --(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)