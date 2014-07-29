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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--7月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值     
    7月30日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                       6月           --        1.77
    0645  法国消费者信心指数                              7月           86          86
    0700  瑞士KOF领先成长指标                             7月        101.0       100.4
    0900  欧元区企业景气指数                              7月         0.20        0.22
                经济景气指数                                         101.8       102.0
                工业景气指数                                         负4.5       负4.3
                服务业景气指数                                       正4.4       正4.2
                消费者信心指数                                       负8.4       负7.5
                消费者通胀预期指数                                      --       正8.6
                生产者通胀预期指数                                      --       负0.1
    1100  美国抵押贷款市场指数                        7月25日当周       --        349.4
              再融资指数                                                --      1,382.3
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)           7月初值      +0.3%       +0.4%
                                  (较上年同期)                        +0.8%       +1.0%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                             +0.2%       +0.3%
                             (较上年同期)                             +0.8%       +1.0%
    1215  美国ADP民间就业岗位(万个)                       7月         +23.0       +28.1
    1230  美国国内生产总值(GDP)环比年率初值               第二季      +3.0%       -2.9%
              GDP最终销售                                             +2.0%       -1.3%
              GDP消费支出                                               --        +1.0%
              GDP平减指数                                             +1.8%       +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                               +2.0%       +1.4%
              核心PCE物价指数                                         +1.9%       +1.2%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         -0.1%       -0.5%
                                   (较上年同期)                       +3.2%       +3.4%
    1800  美国联邦基金利率目标                                          --          --
              量化宽松月度购债规模(亿美元)                              --          350
    2305  英国GfK消费者信心指数                           7月          正2         正1
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值       预估值
    
    7月29日(二)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                         6月         +1.2%       -- 
    0600  德国进口物价(较前月)                            6月         +0.2%      +0.2%        
                      (较上年同期)                                    -1.2%      -1.2%
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          6月      增加4.18      增加8
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                             增加20.8     增加19
              抵押贷款批准件数(千件)                                 67.196       62.6
              M4货供额(较前月)                                        +0.1%       --
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             7月26日当周     +0.2%       --
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           7月26日当周     +3.0%       --
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月      -0.3%      +0.2%
                                  未经季节调整房价指数(较前月)        +1.1%      +1.5%
                                  房价指数(较上年同期)                +9.3%      +10.0%
    1400  美国消费者信心指数                               7月        90.9       85.3
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                       8月          80        --
    2245  新西兰建筑许可                                   6月        +3.5%       --
    2300  韩国工业生产(较前月)                             6月        +2.9%      +0.7%
                     (较上年同期)                                     +0.6%      +0.8%
             服务业产出(较前月)                                       +1.6%       --
    2350  日本工业生产(较前月)                         6月初值        -3.3%      -1.2%        
             工业生产一个月预估                                       +2.5%        --
             工业生产两个月预估                                       +1.1%        --(完)
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