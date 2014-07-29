《全球重要经济事件一览表》--7月29日-8月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月29日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

华盛顿--美国财政部负责反恐和金融情报的副部长David Cohen先后在参议院(1400)和众议院(1800)的对外关系委员会就伊朗问题作证。

日本下关市--日本央行审议委员石田浩二会见当地企业领袖(0130)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆社发表讲话(0700)。

7月30日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。

7月31日(四)

日本神户--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。

8月1日(五)

东京--日本央行总裁黑田东彦在一个研讨会上发表讲话(0330)。

8月4日(一)

暂无重要经济事件公布。

8月5日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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