《全球重要经济事件一览表》--7月29日-8月5日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月29日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
华盛顿--美国财政部负责反恐和金融情报的副部长David Cohen先后在参议院(1400)和众议院(1800)的对外关系委员会就伊朗问题作证。
日本下关市--日本央行审议委员石田浩二会见当地企业领袖(0130)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆社发表讲话(0700)。
7月30日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。
7月31日(四)
日本神户--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。
8月1日(五)
东京--日本央行总裁黑田东彦在一个研讨会上发表讲话(0330)。
8月4日(一)
暂无重要经济事件公布。
8月5日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%