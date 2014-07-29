《中国报摘》--其他报纸重要消息7月29日

**上海证券报**

--记者获悉，中国保监会就人身险新规征求意见，将新产品的审批或报备与保险公司的偿付能力紧密挂钩，对保险公司提出合理设置保单现金价值要求，以及禁止保险公司歪曲保险产品的实际功能等，是这次新规的核心要点。

--天弘基金与企业资金管理系统供应商九恒星一道，推出剑指企业集团闲置资金理财的“星计划”，被认为是企业版余额宝的升级款。

--前光明集团董事长王宗南涉嫌在友谊(集团)有限公司、联华超市股份有限公司任职期间挪用公款、受贿，周一被上海市人民检察院第二分院立案侦查。

**证券时报**

--杭州市住房保障和房产管理局周一晚间通过官方微信宣布杭州限购政策松绑，通告指出，从7月29日零时起，购买萧山区、余杭区住房不需提供住房情况查询记录；购买主城区140平方米及以上住房，不需提供住房情况查询记录。

**第一财经日报**

--财政部发布2013年全国国有企业财务决算情况，2013年末全国国有企业资产总额104.1万亿元人民币；全年营业总收入47.1万亿元，利润总额2.6万亿元。

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露，目前上海清算所已基本完成上海自贸区大宗商品现货交易平台的交易规则制定，预计将在四季度正式推出，首个交易品种将是基于洋山深水港保税交割仓库的、期限不超过一年的铜远期交易。

**金融时报**

--保监会起草了“保险集团并表监管指引(征求意见稿)”，今日起正式向社会公开征求意见；根据征求意见稿，保监会将遵循实质重于形式的原则，以控制为基础，兼顾风险相关性，确定并表监管范围。（完）