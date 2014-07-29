中国保险：保监会酝酿人身险新规，新产品审批与险企偿付能力挂钩--报载

路透上海7月29日 - 上海证券报周二报导，中国保监会拟对人身保险相关管理办法进行补充规定，目前正在内部征求意见阶段，新规涉及将新产品的审批或报备与保险公司的偿付能力紧密挂钩等。

报导称，保监会拟对2011版《人身保险公司保险条款和保险费率管理办法》补充，知情人士透露称，征求意见稿中要求报送保险条款和保险费率审批或备案的，保险公司上季度末偿付能力充足率、本季度末预测偿付能力充足率均不得低于150%，以避免保险公司过度开发高资本消耗产品。

此外，在投资收益假设方面，征求意见稿中规定，关于投资收益的假设应符合对相关资产回报率的合理预期和保险公司过去5年的(开业不满5年的公司为开业以来的)实际投资收益情况。

另外据多家保险公司人士透露，征求意见稿中多处内容都强调产品设计要符合消费者实际需求，如在设定保障范围时，应避免出现保险责任过窄、及博彩行为等五类情况。

若有相关保险产品超冷门，亦可能会面临被叫停。征求意见稿提出，保险公司应停止使用下列保险条款，包括最近12个月内保费收入低于100万元人民币且新增被保险人少于100人的(经营不满12个月的险种、开业不满5年的公司除外)；或自审批或备案之日起连续6个月内无新单保费收入的。

**高现金价值产品**

报导称，近年来中小保险公司簇拥而上开发高现金价值产品，其多具备高准备金、高资本占用和高退保率的特征，其特点是期限较短、预期收益较高，易引发退保，保险公司长时间过度依赖于高现金价值产品，不利于公司长期稳定经营。

征求意见稿中指出，保险公司应合理设置退保现金价值，现金价值计算应符合一般精算原理，与保险责任等相对应；避免出现两种情况：利用现金价值结果诱导客户提前退保、现金价值过低损害消费者退保利益。

其中为避免出现利用现金价值结果诱导客户提前退保的情况，征求意见稿中要求：对于首年末或第二年现金价值与已领取生存金之和大于已交保险费的，保险公司总精算师应在产品精算报告中充分论证现金价值计算合理性并预测保单存续期间。若预期该产品60%以上的保单存续时间小于三年的，保险公司不得报送该产品保险条款和保险费率备案或审批。