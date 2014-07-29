两岸金融：台湾开发金旗下凯基证券将与锦江国际合资成立券商

路透台北7月29日 - 台湾民营金控--开发金 周一晚间表示，旗下凯基证券拟与锦江国际(集团) 签署合资备忘录，将携手合资成立证券公司。

该公司称，双方将在平等互利的基础上，就成立合资证券公司的主要条款和条件达成备忘录。而备忘录部分条款将自签署日起生效，另有部分条款仍将待两岸相关法规颁布日生效。

台湾与大陆在2013年1月间举办首次金证会(证券监管单位首长会谈)，其中达成数项共识，包括给予台湾1,000亿人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度、台资证券公司在大陆经核准的“在金融改革方面先行先试”的改革试验区内，台资的投资持股比例可达50%以上等，但目前皆尚未落实。

台湾金管会2月曾表示，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商。

各大证券公司为进军中国市场，纷纷寻找合资对象。台湾最大证券公司--元大金控 先前曾表示，将与三家中国业者合资在深圳成立证券商，元大持股51%，名称暂定为元大证券(中国)。