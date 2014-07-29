两岸金融：台湾开发金旗下凯基证券将与锦江国际合资成立券商

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北7月29日 - 台湾民营金控--开发金 周一晚间表示，旗下凯基证券拟与锦江国际(集团) 签署合资备忘录，将携手合资成立证券公司。
该公司称，双方将在平等互利的基础上，就成立合资证券公司的主要条款和条件达成备忘录。而备忘录部分条款将自签署日起生效，另有部分条款仍将待两岸相关法规颁布日生效。
台湾与大陆在2013年1月间举办首次金证会(证券监管单位首长会谈)，其中达成数项共识，包括给予台湾1,000亿人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度、台资证券公司在大陆经核准的“在金融改革方面先行先试”的改革试验区内，台资的投资持股比例可达50%以上等，但目前皆尚未落实。
台湾金管会2月曾表示，希望未来三至五年内能有一至两家的台湾证券商能成为亚洲的大型券商。
各大证券公司为进军中国市场，纷纷寻找合资对象。台湾最大证券公司--元大金控 先前曾表示，将与三家中国业者合资在深圳成立证券商，元大持股51%，名称暂定为元大证券(中国)。
只不过，台湾3月底爆发反服贸学潮，令两岸服贸协议在立法院的审查迟未能完成，两岸金证会也未能落实。而金管会提出支持两岸服务贸易协议尽速通过，因其认为服贸对银行、证券等台湾金融业有非常好发展空间，若没过证券银行受伤也最深。 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%