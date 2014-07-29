港报社评：彼此放下匕首，政改方能握手--信报7月29日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
现代社交礼仪之中最普遍的肢体语言莫过于握手，握手示好的先决条件是手上没有武器，否则停火促进和平无从谈起。
眼下香港出现了「燹火连绵」的两阵对垒，一方面鼓吹占领中环，以争取有真正竞争力的特首普选，另一阵营则倾尽全力反对占中，以更大量的签名来宣扬保普选。
反占中阵营跟占中运动已经处于「不共戴天」的对抗性状态，这有助于真真正正的沟通吗？目前香港最大的隐忧是各家各派各说各话，俨然各自拿着一把匕首，守护着自以为「真理在我」的城墙，要达成握手的和谈难乎其难。
昨日下午，联署提出公民推荐的18位大专学者与林郑月娥司长会面，学者之一的方志恒表示，在会上促请中央与特区政府回应70万市民在六月底的民间电子投票，表达特首选举要符合国际标准的诉求，即参选权和投票权不应存在不合理的限制。他们认为，应以18学者方案的政改框架作起点，包括公民推荐、八分一提名门槛、个人票改革提委会、两轮投票制等等，推动社会各界凝聚共识。必须注意的是，学者方案并没有包含被中央视为洪水猛兽的公民提名，如果连这样的温和声音也听不进去，香港局势恐怕进一步剑拔弩张。
「占中全民投票」及「反占中签名」的支持者加起来，只有约150万人，少于过去选举的投票人数，温和市民的声音未完全被表达，政府仍有时间加深了解民意。
既然温和声音未尽诉，那么有理由相信，只要放下匕首互相握手，对方不一定是非要螫人不可的蠍子。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%