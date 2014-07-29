港报社评：彼此放下匕首，政改方能握手--信报7月29日

现代社交礼仪之中最普遍的肢体语言莫过于握手，握手示好的先决条件是手上没有武器，否则停火促进和平无从谈起。

眼下香港出现了「燹火连绵」的两阵对垒，一方面鼓吹占领中环，以争取有真正竞争力的特首普选，另一阵营则倾尽全力反对占中，以更大量的签名来宣扬保普选。

反占中阵营跟占中运动已经处于「不共戴天」的对抗性状态，这有助于真真正正的沟通吗？目前香港最大的隐忧是各家各派各说各话，俨然各自拿着一把匕首，守护着自以为「真理在我」的城墙，要达成握手的和谈难乎其难。

昨日下午，联署提出公民推荐的18位大专学者与林郑月娥司长会面，学者之一的方志恒表示，在会上促请中央与特区政府回应70万市民在六月底的民间电子投票，表达特首选举要符合国际标准的诉求，即参选权和投票权不应存在不合理的限制。他们认为，应以18学者方案的政改框架作起点，包括公民推荐、八分一提名门槛、个人票改革提委会、两轮投票制等等，推动社会各界凝聚共识。必须注意的是，学者方案并没有包含被中央视为洪水猛兽的公民提名，如果连这样的温和声音也听不进去，香港局势恐怕进一步剑拔弩张。

「占中全民投票」及「反占中签名」的支持者加起来，只有约150万人，少于过去选举的投票人数，温和市民的声音未完全被表达，政府仍有时间加深了解民意。

既然温和声音未尽诉，那么有理由相信，只要放下匕首互相握手，对方不一定是非要螫人不可的蠍子。(A02)