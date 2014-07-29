港报社评：A股动力，内地游资重于经济--经济日报7月29日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
上证指数昨急弹2.4%，沪深股市成交额更由上周五约2,200亿元（人民币．下同），大增至昨天的3,300亿元。皆因有消息指沪港通将在10月中「开车」，且数据显示内地经济趋稳，或有利A股，亦利港股。惟这些应是藉口居多。 其一，沪港通对A股影响难料。港交所昨澄清，沪港通未有确切开通日期。就算如传闻般在10月中开通，但到底是更多外资流向估值便宜的沪股？还是更多内资流向高质港股，加剧A股沽压？此刻实难逆料，故说沪港通利A股，仍言之尚早。 其二，经济纵好，A股未必好。过去三、四年内地经济续保平稳较快增长，每年增长平均近8%，增速居全球前列，但A股表现往往是叨陪全球主要股市最后几位，A股并非经济晴雨表。 其实最影响A股的关键因素，是有多少资金愿流向A股。在内地外滙管制仍严、合格境外机构投资者（QFII）等配额有限下，外资要投资中国概念，多来港炒中资股，或买卖在港上市的A股交易所基金（ETF）等，对A股直接影响有限，最决定性的是多少内资愿入内地股市。 内地并不缺资金，反而游资极滥。惟天量内资却舍A股，除因上市公司恶意圈钱、坑害股民等积弊难改，吓走股民，更因内地不乏其他回报更高的投资，大举吸走游资，如四、五年前狂炒农产品，以至近年有升无跌的楼市，独A股「缺水」而波澜不兴。 然而，农产品炒作早已偃旗息鼓，今年内地楼市更大吹冷风，上半年商品住宅成交仅约2.56万亿元，较去年同期大减近10%，就算中央稍松楼控，内地楼市见顶已成市场共识。天量游资苦无出路，会否续舍楼取股？近期A股上扬则有此苗头。 这一波A股升势能持续多久、升得多高，沪港通、经济数据，以至内地股改进展会有一定影响，更关键是看有多少资金尤其内地游资，在没更好投资下转炒市盈率低的A股，投资者要捕捉A股动向，关键便要紧盯A股成交额此一重要指标。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%