港报社评：熟肉进口监管勿过度全面管控或不切实际--明报7月29日

香港连锁快餐店麦当劳使用上海福喜供应的问题食材，揭露香港就熟肉进口的监管，有需要加强；不过，是否照搬规管生肉的规定，要仔细研议，避免脱离实际，徒添无谓成本和浪费时间。其实，今次事件闹大，主要是香港麦当劳管理层未坦诚交代事态，毋须为麦当劳的错误而反应过度，以免自找麻烦。

香港麦当劳涉及上海福喜问题食材，有意见认为若在源头仿效规管生肉，进口熟肉也须领取当地卫生证明，就可以对市民的食物安全，提供更佳保障。理论上可以这样说。不过，实行规管熟肉进口，当然不限于类似福喜的大型食品供应商，而是全面规管，就连市民到深圳购买一两斤叉烧回港，也要有卫生证明，未知是否可行。

不过，从今次麦当劳食材事件，确实暴露当局对进口熟肉规管有不足之处。事态曝光之后，起初麦当劳不与当局合作，拖延提交单据资料，当局连麦当劳是否有进口福喜食材，进口种类、数量等，都未能掌握。

其实供应商的不当行为，麦当劳也是受害者，当事件揭发之初，若麦当劳即时承认采用了问题食材，并全数交出销毁，则事态根本不会搞得人心惶惶，但是，麦当劳「左瞒右瞒」之下，形象已经受到折损。

这类「黑心食物」事件，当然一宗也嫌多，但是发生问题之后，类似麦当劳这样的大公司，若坦诚处理，根本就不会引发连日来的问题。保障市民食得安全，是政府的责任，不过，此事搀杂了麦当劳的不必要表现，对事件的善后处理应该顾到这个因素，毋须过度反应，恰当地亡羊补牢就足够，切忌把事态弄得更不成比例。(A02)