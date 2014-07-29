《台湾重要政经日程》--7月29日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
===================今日重要政经消息=============================
7/29(二)
--09:00 立法院院会。
--09:00 两岸金融研讨会。
--10:20 总统马英九出席2014年科技论坛〞4G大未来〞。 ================================================================
7/30(三) *--09:00 金融教育协会举行两岸人民币离岸中心展望。
--14:00 友达 第二季财报公布和投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。
--14:30 兆丰金控 旗下银行举行信用卡记者会。
--17:00 联电 第二季财报公布和投资人说明会。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
--10:30 星展银行(台湾)举行第三季投资展望记者会。
8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
*8/11(一)
--14:30 和硕 第二季投资人说明会。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%