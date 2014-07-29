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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 09:04 BJT

《台湾重要政经日程》--7月29日

===================今日重要政经消息=============================

7/29(二)

--09:00 立法院院会。

--09:00 两岸金融研讨会。

--10:20 总统马英九出席2014年科技论坛〞4G大未来〞。 ================================================================

7/30(三) *--09:00 金融教育协会举行两岸人民币离岸中心展望。

--14:00 友达 第二季财报公布和投资人说明会。

--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。

--14:30 兆丰金控 旗下银行举行信用卡记者会。

--17:00 联电 第二季财报公布和投资人说明会。

7/31(四)

--08:30 第二季GDP概估数据。

--10:30 星展银行(台湾)举行第三季投资展望记者会。

8/5(二)

--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。

--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。

8/7(四)

--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。

*8/11(一)

--14:30 和硕 第二季投资人说明会。

8/13(三)

--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。

8/20(三)

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

8/25(一)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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