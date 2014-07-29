港报社评：”袋住先“是依法负责务实的选择--文汇报7月29日

「袋住先」是香港社会希望先依法如期落实普选，之后再进一步改进完善的一种通俗表述。必须指出的是，「袋住先」的特首普选，绝非是一个「求求其其」的普选，而是符合基本法和人大决定、符合循序渐进原则和香港实际情况、有利香港繁荣稳定的普选。「袋住先」具有丰富的内涵，不仅表达了香港社会期望在2017 年一人一票选出特首的主流民意，而且意味着踏出香港普选的历史性「第一步」，是一个非常负责任和务实的选择。反对派指「袋住先」的方案是「烂方案」，既是无视中央坚持依法普选的事实，也是无视市民对落实普选的期待。

民调显示，多数市民认为政改方案应该「袋住先」，确保如期落实普选特首。林郑月娥在美国《华尔街日报》撰文，强调香港历史已到了关键时刻，必须让务实主义和妥协精神当道，「否则我们就不能踏出普选重大第一步，推动香港民主发展」。

反对派声称，「袋住先」是要市民给政府开张空白支票，不管将来出台的是甚么「烂方案」都照单全收。这完全是违反事实，误导公众。众所周知，基本法和人大常委会的有关解释和决定已经定出政改框架，特首和特区政府提交的两份政改报告已经列举了香港的主流意见。「袋住先」的方案，肯定是一个符合基本法和人大决定的方案，是可以让香港普选迈出历史性「第一步」的负责任和务实的方案。(A04)