港报社评：订窗花标准，保幼儿生命--星岛日报7月29日

元朗一个私人屋苑，有4岁女童从12楼家中堕楼丧生。由于家中已经安装了窗花，令人关注窗花空位是否太阔，向家长提供了虚假的安全感。

究竟女童睡醒后是自己打开窗花，还是穿过窗花的间隙堕楼，有待警方查证。能够确定的事实是，现场窗花间隙阔5寸至5.5寸，比装修行内4寸安全共识为宽。

窗花不是楼宇必需品，有人选择安装来防盗，更多人的安装目的是防范家居意外，尤其是避免不懂事的幼儿从窗口堕楼。因此，窗花必须以能够防范幼儿穿过为最低安全准则。近年还有饲养宠物的人士，要求窗花间隙要狭窄至保障猫儿不会穿过。

婴幼儿家长在居所装上窗花，可以比较放心。但是如果窗花空隙阔度足以让幼儿穿过，没有完全堵塞安全陷阱，而家长不以为意，放松警觉，可能比没有安装窗花更为危险。

近年新落成的公屋，已经为住户预装窗花。至于私人屋苑，则由业主和住户自决是否安装，不过选用的窗花款式，管业处往往提供建议甚至规定，以确保屋苑外貌整齐美观，有助楼宇保值。

可是，部分屋苑规定的窗花款式，间隙比较阔。有住户为了幼儿或者宠物安全，要加装一重俗称「隐形窗花」的防护网。

香港现时缺乏一套跨界别公认的窗花安全标准。装修业的不成文行规是空隙阔不逾10厘米。消费者委员会则曾经提出不宜超过12.5厘米（约5寸）。这需要权威专家和学者研究厘定，作为各方统一参照的权威标准，防备幼儿堕楼意外，而家长在选择窗花时则要提高警惕。(A04)