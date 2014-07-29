港报财经评论：升浪次阶段，炒中信昆能--经济日报7月29日

升浪次阶段，炒中信昆能/林瑞芬

势如破竹，上证在上周突破2,080这个三角形阻力关键后昨日抽升2.4%，带动港股升势停不了。恒指升0.88%至24,428，国指升0.72%至11,072，成交额854亿港元。上证昨收报2,177，创7个半月来新高，而沪市A股成交更是10个月以来新高。技术上，利好，突破三角形后的量度升幅约至2,280，顺势不难达到。沪港通进展似乎顺利，港交所 昨日反应更大，收报169港元，急升3.4%，初步170至175港元的目标区指日可待。不过，高盛又将该股十二个月目标价提升至188港元，长线更乐观估计看230港元，策略上，摆好止赚位放风筝式不断调升目标区，先合中、线投资策略。国泰君安 、第一上海 、申银万国 及中国银河 等涨7.8%至20%不等，也来凑热闹。A股生猛，一众中国内地金融股、内险股升势持续，其中，中国太平 昨急升5.8%至17.48港元，勇破2013年高位，为内险股中最强势。

上周以来检视升市，提示成交配合可成势，恒指昨高见24,501，至少完成了头肩底的量度上升目标24,500以后，再推25,000则是中期大关，破之好世界，而途中若有所整固的话，守于上升轨23,500便可视续强势的指标。至于国指，升破11,000之后的主要阻力，要到11,500才遇到，昨收报11,072。金管局再于上周末向市场注资，金管局剖析资金再度涌港，副总裁彭醒棠重申港元强势主要由派息、并购等“一般商业活动”所致，不认同资金为“沪港通”提前预备港元。虽然如此，市场也懒得理会，续炒眼前利，且看南方A50愈战愈勇，上周突破9港元阻力大关之后连续拉升，昨已升至9.51港元水平，下一关挑战10港元水平。

综合上周以来中、港股市的升势，一中国内地定向宽松银根；二是中国有更多明确讯号阻止房市的调整成投资者定心丸；三沪港通正顺利推动，延后的可能不大；四来，经济回稳以及企业利润初现改善等综合诱发升市。据国家统计局最新公布，6月份规模以上工业企业主营业务收入同比增长10%，增速比5月份加快3.1%，销售增长加快、成本有所下降以及企业会计核算因素的影响是主因，佐证企业盈利面未有进一步转差。(B05) __________________________________________________________________________

沪港通渐近，国指料破12,000/余少文

沪港通开车有期，A股走高兼且推动国企指数重上11,000点，预期国指可以挑战12,000点，一旦放量升破这关，中长线目标会是15,000点。中国内地股市走高，上证综合指数创今年高位，带动国企指数升越11,000点，全日升79点或0.7%，收报11,072点，成交额184亿港元，66%主板H股随大市上升。红筹指数升22点或0.5%，收报4,686点，成交额57亿港元，全日以沪港通概念股表现最好。其实，国指在10,200点至10,600点区间上落一个多月，当日强调国指20天平均成交额已跌穿100亿港元，是过去多年的见底或即将见底的讯号，在等大市放量上扬的时机，只是估不到这时机出现在放假期间。

若然根据过去五年的两次出现的成交萎缩现象，国指至少升20%，最多可升超过30%，即指数有机会见13,800点。不管国指可见12,000点还是13,800点，国指部分技术指标开始超买，加上国指250周平均线现处于11,158点，指数去年底一度升越这线，可惜在这线之上只守三周便掉头下跌，不排除指数短期要先消化过去一周升幅，尤其见到国企的沽空额在增加，五连升合计的沽空额最多竟然是中国石油 ，五日沽空额合共12.6亿港元，其后才是工商银行 和中国平安 。

当然，经济好转应该是大市回升的动力之一，但曾指出，国务院总理李克强对今年经济增长目标是下限7.5%还是7.5%上下，似乎有点犹豫，故目前大市动力应该是业绩的憧憬和沪港通。中资股今年上半年业绩，市场普遍预期好转，所以发出盈喜的公司有所增加。

至于沪港通，一直预期会在第三季至第四季之间推出，中国内地媒体昨日指初定10月13日登场，即今年国庆黄金周后启动。如有留意，近年的10月都是A股和H股的升浪开端，升浪由两个月至四个月不等，故今次沪港通会在10月中启动，难免令人憧憬今年10月又有新升浪。但国指上周开车，到10月中旬只有两个半月，若然大市只升不跌，便要小心10月是反高潮之时，所以国指最好在未来两个半月上扬之时也要健康整固，然后朝12,000点目标进发。(B06)