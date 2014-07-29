芝加哥期市：作物优良率下降推动美国大豆续升，小麦进一步下跌

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
美国农业部公布，截至7月27日，大豆优良率为71%，较上周下降2个百分点。玉米优良率下降1个百分点，至75%。
优良率的下降令那些预期玉米和大豆优良率将持平的分析师感到意外。
据Commodity Weather Group，爱荷华州西南部及美国五大湖区附近的周末降雨令人失望，大豆因而获得支撑。
全球大豆最大进口国中国牵头的市场需求强劲，亦提振大豆市场。
美国农业部周一公布，出口商已出售48.6万吨大豆到中国。
美国政府还公布，尼日利亚购买了10.1万吨小麦，其中6.1万吨为硬红冬麦，其余为软红冬麦。
小麦价格因黑海地区有利的作物前景而受到抑制。主要农业咨询机构IKAR在研究报告中称，2014年俄罗斯小麦收成可能将达到5,750万吨。俄罗斯是黑海沿岸主要小麦出口国之一。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 533.75 -1.00 -0.19% +0.95% 559.31 45
CBOT玉米 377.00 0.25 +0.07% +2.03% 407.83 33
CBOT大豆 1115.50 7.75 +0.70% +2.83% 1143.55 52
CBOT稻米 $12.96 $0.04 +0.27% -0.96% $13.42 28
美国原油 $101.43 -$0.24 -0.24% -0.65% $103.88 37
汇率
欧元/美元 $1.344 $0.001 +0.06% -0.19%
美元/澳元 0.941 0.001 +0.14% -0.13%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/于春红; 审校 杜明霞/孙茉莉)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2