芝加哥期市：作物优良率下降推动美国大豆续升，小麦进一步下跌

美国农业部公布，截至7月27日，大豆优良率为71%，较上周下降2个百分点。玉米优良率下降1个百分点，至75%。

优良率的下降令那些预期玉米和大豆优良率将持平的分析师感到意外。

据Commodity Weather Group，爱荷华州西南部及美国五大湖区附近的周末降雨令人失望，大豆因而获得支撑。

全球大豆最大进口国中国牵头的市场需求强劲，亦提振大豆市场。

美国农业部周一公布，出口商已出售48.6万吨大豆到中国。

美国政府还公布，尼日利亚购买了10.1万吨小麦，其中6.1万吨为硬红冬麦，其余为软红冬麦。

小麦价格因黑海地区有利的作物前景而受到抑制。主要农业咨询机构IKAR在研究报告中称，2014年俄罗斯小麦收成可能将达到5,750万吨。俄罗斯是黑海沿岸主要小麦出口国之一。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 533.75 -1.00 -0.19% +0.95% 559.31 45

CBOT玉米 377.00 0.25 +0.07% +2.03% 407.83 33

CBOT大豆 1115.50 7.75 +0.70% +2.83% 1143.55 52

CBOT稻米 $12.96 $0.04 +0.27% -0.96% $13.42 28

美国原油 $101.43 -$0.24 -0.24% -0.65% $103.88 37

汇率

欧元/美元 $1.344 $0.001 +0.06% -0.19%

美元/澳元 0.941 0.001 +0.14% -0.13%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>