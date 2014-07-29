金属期市：伦铅触17个月新高且伦锌守在近三年高位，因全球增长预期

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
期锌 守在距周一所及三年高点2,416美元仅几美元的地方，意味着买兴仍存。
期铜 小幅升高0.2%，至7,134美元。
美国经济继今年年初因严冬天气而大幅下滑后，可能已经在第二季迎来反弹，成长力度或许将在今年余下时间里继续得到加强。
澳洲和巴西大型矿商今年铁矿石产量增速快于预期，将较小规模的同业推向边缘。
金属市场消息人士称，如果本周在一场上诉听证会上获胜，伦敦金属交易所(LME)可能很快实施严格的仓储规则以降低库存积压。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/石冠兰 审校 王兴亚/张涛)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%