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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 09:20 BJT

金属期市：伦铅触17个月新高且伦锌守在近三年高位，因全球增长预期

期锌 守在距周一所及三年高点2,416美元仅几美元的地方，意味着买兴仍存。

期铜 小幅升高0.2%，至7,134美元。

美国经济继今年年初因严冬天气而大幅下滑后，可能已经在第二季迎来反弹，成长力度或许将在今年余下时间里继续得到加强。

澳洲和巴西大型矿商今年铁矿石产量增速快于预期，将较小规模的同业推向边缘。

金属市场消息人士称，如果本周在一场上诉听证会上获胜，伦敦金属交易所(LME)可能很快实施严格的仓储规则以降低库存积压。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/石冠兰 审校 王兴亚/张涛)
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