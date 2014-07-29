《KEMP专栏》预测油价走势不能忽视蓬勃发展的页岩油生产

Hamilton将目前异常高的油价和“10年前”的低油价作对比，但他可能找错了参照物。

北美页岩油目前只是全球石油市场中占比非常小的供应来源，多数生产商宣称油价只要达到每桶70美元、甚至60美元，他们就能实现盈亏平衡。

**技术发展**

在石油行业155年的历史上，油价有过大幅波动，其中多数情况下是对发现大规模新油田以及技术革新的反应。

在1920年代末期和1930年代出现的油价崩跌，基本上是由于东得克萨斯州大型新油田的发现和开发。

1940年代直到1960年代的低油价时期，则大部分归因于中东波斯湾沿岸以及北非的油田大发现。

西伯利亚和阿拉斯加的大型新油田，以及北海地区深海钻探活动的发展，最终导致了1980年代乃至整个1990年代的油价下滑。

但油价变动的历史除了与新油田的发现息息相关外，技术发展的作用也不容忽视。

在人们的基本观念中，自石油行业诞生以来，生产成本不断上升。与所有采掘行业一样，最容易取得的石油被最先开采，获取成本较高的石油则较晚开发。Hamilton有关成本上升的论据在石油行业历史上的每个发展阶段都站得住脚。

宾夕法尼亚州打出的第一批油井深度不到100英尺。到了20世纪中期，油井深度已达到几千英尺。1970年代发展出了更加复杂和昂贵的海上钻井技术。而现在该行业正在掌握水平钻井的技巧，不同于以往的垂直钻井。

但行业生产率也在同步提升，企业已经学会把目标瞄准最高产的地质构造，而且钻探更加迅速和精确。Hamilton的论文对所有这些闭口不提，因此很难令人信服。

论文中也没有提到气候变化、限制化石燃料消费的政策、以及天然气对油基燃料构成的越来越大的挑战，而所有这些因素都可能压低中长期的实质油价。

因此虽然Hamilton得出结论称，实质油价将保持在每桶100美元左右，但油价前景却有很大的不确定性。事实上，参考油价的历史变动情况，人们可能会认为当前的高油价不正常，回落的时机已经成熟。(完)