港报财经评论：季节性因素激起A股升浪--信报7月29日

季节性因素激起A股升浪/习广思

中港股市连升多日，市场气氛明显改善，恒指大有机会第十年出现“七翻身”。不过，指数连升多日，周三将遇到三大变数：联储局议息，投资者仍注视着加息时间；阿根廷债务谈判到死线，颇大机会再违约，但这次是选择性违约；期指结算。中国内地A股连升5日，带动恒指上升，看好的投资者继续屠熊，恒指昨天收报24,428点，上升212点；大市成交额854亿港元。中资国企股轮流急升，板块轮动，炒反弹由内房股到内险股，近两日轮到煤炭股及内银股。昨天连银娱 也向上，升2.5%；交通银行 藉混合所有制试点申请消息，股价急升6%；中煤 上周再降煤价兼送优惠，但股价照升5%。

有基础的强势股续有好表现，港交所 是“沪港通”最大受惠者，即使不看好，亦不宜看淡。腾讯 获批涉足互联网金融，股价上试高位。港股很快进入8月业绩高峰期，业绩表现将左右大市，腾讯是下一个焦点。A股的金属股升浪自第二季开始，香港只有新疆新鑫 配合镍价而急升，其余金属股至近日才获注视。中港股市气氛旺盛，A股飙升带动中资国企股急涨，但中资股能否摆脱过去几年的上落格局，进入大升市？似乎难令人乐观。近期中港股市展升浪，背后有多重原因：

一是外围资金流入追落后，新兴市场股市在第二季反弹，但到7月初才开始流入中港股市；二是“沪港通”开车前，A股ETF需求增加，但这可能只是资金追落后，事关A股上半年太便宜；三是中国放水、内房松绑，为市场带来更多维稳及刺激憧憬；四是央企改革消息，令更多投资者趋向乐观。有A股私募基金教父之称的赵丹阳最近表示，央企改革及推混合所有制，令A股风格急速转变（旧经济重磅股回升）。前两点是资金因素，后两点是季节性因素。中国在经济方面有重走过去两年旧路的迹象，即上半年经济下滑，中国大谈转型及改革目标，但股市投资者却感忧虑且不知所措。(B01)

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欧罗跌穿1.34，好友宜斩缆/苏子

截至昨晚美国入市前夕，欧罗兑美元的高低位分别为1.3442美元及1.3424美元，竟然只有18点子，如此异常狭窄的波幅，即使汇价能够在昨晚美国入市后进一步跌破1.34美元关键支持，亦未必能出现较为急劲的单边市。倘若汇价在失守1.34美元关键支持后，真的只能非常缓慢地下挫，即出现温水煮蛙式的牛皮偏软，或走势破位时的那刻，波幅亦未见明显扩大，那便要提防汇价短期内将会沿着正在下跌中的20天保历加底部通道的底部支持线逐步往下寻底，那些趁低博反弹的投资者，若未能在录得蝇头小利的情况下止赚平仓，随时会出现由赚变蚀的恶果。

市场上不少散户投资者买入欧罗兑美元博反弹，但均无利可图。倘若昨晚及今日内欧罗兑美元的反弹一直乏力触及上周五的1.3476美元高位，最后更在1.34美元以下收市，料博反弹者将在这种温水煮蛙式的跌市里，账面损失将与日俱增，故建议持好仓者若见欧罗兑美元跌破1.34美元关键支持后，即使仍保持偏稳的势头，未见大幅下挫，最好还是作出果断的止蚀行动。短线而言，欧罗兑美元的反弹要高于上周五的1.3476美元高位收市才可看高一线，否则不宜采取博反弹的策略。

美元兑日圆自从本月8日开始，便一直在101日圆至102日圆这100点子内窄幅上落。目前市场不少散户投资者似乎有一个共识，便是在接近101日圆关口附近趁低买入美元兑日圆有极高值博率。可是，由于市场上对美元兑日圆存有这种想法及身体力行趁低买入的散户投资者数目实在太多了，因此，宜留意稍后美元兑日圆能否在突破100天及200水平均线阻力后，可以顺利升至本月的102.27日圆高位以上波动及收市。若未能出现此情况，小心上半年的100.73日圆低位仍有机会再次面对严峻考验。(B12)

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