日本已公布经济指标--2014/7/29

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +2.8% +2.8% 8月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +3.3% +3.4% 8月28日 -- 工业生产(m/m) 5月 +0.7% r -2.8% r 7月29日 -- 失业率 6月 3.7% @ 3.5% @ 8月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差8,222 逆差9,090 8月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -3.0% -8.0% 8月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%