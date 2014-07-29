中国保险：保监会拟根据风险实质指引保险集团并表监管

路透北京7月29日 - 中国保监会发文表示，拟根据“实质重于形式”的原则，以控制为基础，兼顾风险相关性，指引保险集团进行并表监管。

保监会周一下发《保险集团并表监管指引（征求意见稿）》称，保险集团公司控制的保险集团成员公司要纳入保险集团并表监管范围。

此外，被投资资产规模占保险集团整体资产比例较小，但风险足以对保险集团的财务状况及风险水平造成重大影响，以及产生的合规风险、声誉风险造成的危害和损失足以对保险集团的声誉造成重大影响的机构，也纳入并表监管。

并表监管是在单一法人监管的基础上，对保险集团的资本、财务以及风险进行全面和持续的监管，识别、计量、监控和评估保险集团的总体风险状况。

保监会此前发布通知，正式对险资投资信托产品进行规范。规定保险投资不得投资单一信托计划，不得投资基础资产属于国家明令禁止行业或产业的信托计划；还对受托人划定门槛，包括受托人上年末经审计的净资产不低于30亿元。 （完）